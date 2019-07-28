%60 من المنظمات غير الربحية بلا مقار

خلصت دراسة حديثة إلى أن 79.6% من المنظمات غير الربحية في الرياض تعد جمعيات خيرية، وأرجعت السبب إلى سهولة تأسيس الجمعيات الخيرية أكثر من غيرها، فيما لا تمتلك 48% منها مقرا خاصا بها، بالإضافة إلى أن 11,5% جاءت ملكيتها للمقر على هيئة تبرع أو وقف، والذي قد لا يكون مهيئا بالشكل المناسب لطبيعة عمل المنظمة، ليصبح بذلك 59,5% من المنظمات لا تملك مقارا خاصة بها، وهو ما يعني وجود معوق مادي ومالي في أداء أدوارها وأنشطتها الخيرية، إذ يوجه جزء من الدعم لدفع إيجار المقر أو إصلاح بعض أجزائه.

دوافع دينية

جاء ذلك في سياق دراسة قدمها الباحث فواز بنعلي الغامدي للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع، بجامعة الملك سعود في العام الجاري 2019، وحملت عنوان: «دور المنظمات غير الربحية بمنطقة الرياض في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 دراسة ميدانية»، ولفتت الدراسة إلى أن النظرة إلى العمل الخيري لا تزال مبعثها دوافع دينية أو أخلاقية مستمرة، أكثر من أنها في العصر الحالي تعد عملاً مؤسسيا احترافيا، كما لفتت الدراسة إلى أن هناك تغيرا في هذه النظرة يتفق مع التحولات التي يمر بها المجتمع السعودي، إلا أنه من المنتظر والمأمول أيضا تجديد النسق الثقافي وإبراز أهمية العمل الخيري من خلال ممارسة الجهود المنظمة المبنية على روح التخصص والتخطيط العلمي المدروس.

منظمات تنموية

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تبين من نتائج الدراسة أن 62,8% من العاملين يعملون في منظمات تعتمد على أكثر من مصدر لتمويل برامجها، وهو ما يعني ضعف الدعم الحكومي المقدم لها، وعدم كفايتها لتنفيذ برامجها وأنشطتها، خاصة أنها منظمات لا تستهدف تحقيق الربح. وفي هذا الصدد يعد التمويل أحد العوائق التي تواجه القطاع الثالث أو القطاع الخيري أو المنظمات غير الربحية، ومما يؤكد ذلك أيضاً أن 12,6% من العاملين يعملون في منظمات كانت تكتفي بالدعم الحكومي، وهذا ما يجب علاجه بصورة بديهية، خاصًة إذا كان المستهدف هو هذه المنظمات التنموية، إذا ما أريد لها أن تكون داعماً حقيقياً وشريكاً فعالاً للدولة في تحقيق استدامة التنمية، وهو ما يدخل في نطاق تمكين المنظمات غير الربحية وتشاركها العمل.

النسبة إلى عدد العاملين

اتضح أن 50,2% من عينة الدارسة لديها أقل من 25 عامًلا، و 17,8% لديها من 25 إلى أقل من 50، وهي إحدى السلبيات التي يرى الباحث أنها تتنافى مع مقتضيات المستقبل، إذ إن التنمية المنشودة بكل عناصرها تتطلب ازديادا في توسيع خيارات المشاركة الفعالة للفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة، خاصًة أن تنمية المجتمع تعتمد اليوم على تبصير المواطنين بمشكلاتهم، واستثارة فكرة المشاركة لديهم، بدءا من التخطيط، ثم التنفيذ والرقابة والمتابعة، ثم التقويم. فلا تزال النظرة القاصرة إلى تحقيق التنمية مسألة حكومية فقط، فيما تبنى التنمية المستدامة اليوم على المشاركة الفعالة والمبنية على التمكين الاجتماعي لكل شرائح المجتمع؛ خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة.