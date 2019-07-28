60 ثانية لإنهاء إجراءات الحاج بمنصات جوازات مطار المدينة

تتواصل في المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، عمليات استقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، من خلال منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها جميع الجهات المتناغمة في الأداء.

63 موظفة

استعرض مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر المطيري ملامح الخطة التشغيلية لموسم الحج، التي بدأت عناصر الجوازات بتنفيذها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري، وتتواصل الخدمة حتى نهاية موسم ما قبل الحج، مشيراً إلى أن الجوازات بالتنسيق مع الجهات المختصة هيأت 102 منصة لخدمة استقبال رحلات القدوم، مدعمة بأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة كشف الوثائق المزورة، ويعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية 775 عنصراً بين ضابط وفرد وموظف وموظفة، وأوضح أن إدارة الجوازات اعتمدت مشاركة 63 موظفة، بالإضافة إلى دعم الخطة التشغيلية بـ 23 عنصرا نسائيا يعملن بصورة مؤقتة خلال فترة الموسم بعد رفعت كفاءتهن من خلال البرامج التدريبية المكثفة بما يؤهلن لإدارة العمل بجودة واحترافية عاليتين.

60 ثانية

تحدث مدير جوازات المنطقة عن آلية عمل موظفي منصات الخدمة في جوازات المطار، حيث قال: حددت الخطة التشغيلية معياراً زمنياً لا يتجاوز 60 ثانية لخدمة الزائر في منصة الخدمة، ويشمل ذلك جلب البيانات آلياً وفحص تأشيرات الدخول في جوازات السفر وتسديد المعلومات على النظام الإلكتروني، بعد التحقق من سلامة الوثائق، وخلال هذه العملية يتم تسجيل هوية الحاج من خلال بصمة أصابع اليد والتقاط صورة شخصية تدرج ضمن سجل بيانات النظام الموحد للمديرية العامة للجوازات، وتنتهي هذه العملية بالترحيب بزائر المدينة المنورة.