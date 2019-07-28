الدفاع المدني: لم نرصد مخاطر كيميائية أو جرثومية خلال مواسم الحج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، من خلال خطط تفصيلية بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية تشارك في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ في الحج.ونفى قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء الدكتور حمود الفرج ، لـ»دوت الخليج «، رصد أي من المخاطر الكيميائية أوالجرثومية خلال مواسم الحج السابقة، مؤكدا أن خطة الطوارئ تتضمن مجموعة من الافتراضات لمواجهتها من خلال فرق مدربة ومتخصصة ومجهزة بأحدث الآليات والمعدات والتقنيات والتجهيزات، وكذلك من خلال البدء في الرصد لأي من المخاطر المحتمل وقوعها في أماكن التجمعات البشرية في الأنفاق أو المواقع الأخرى.

وأشار الفرج، إلى رصد هذه المواد للتعامل معها من خلال فرق وإجراءات وعمليات محددة، مضيفا بأن الدفاع المدني يتعامل مع جميع المخاطر وفق أولويات ومؤشرات وتحليل ورصدها حفاظا على أمن وسلامة الحجيج. كاشفا عن وجود فريق استجابة يتعامل مع الجهات المعنية كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية وكافة الجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا المجال والأكاديميين والاستشاريين من الجامعات الذين يعملون جنبا إلى جنب وفق منظومة الدفاع المدني في هذا المجال.

الحالات الطارئة

أوضحت المديرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لقيادات قوات الدفاع المدني بالحج بفندق هليتون بجبل عمر بمكة المكرمة استعداداتها لمواجهة المخاطر المحتملة، والإجراءات الوقائية التي تتبعها لسلامة الحجاج في جميع مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة التي يمكن أن تواجهها خلال موسم الحج، لافتة إلى أنه تم تجنيد أكثر من 17 ألفاً من رجال الدفاع المدني يدعمهم أكثر من ثلاثة آلاف آلية ومعدة متطورة، علاوة على توفر 1500 متطوع لتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر لضيوف الرحمن، والتصدي لكل ما يهددهم من مخاطر في جميع أعمال ومناطق الحج، حيث خضع جميع الضباط والأفراد المشاركين في الحج لتدريب نوعي حسب المتغيرات والمستجدات التي تم رصدها.

خطة متكاملة

أكد قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تبذل جهوداً كبيرة لتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية لتنفيذ خطة متكاملة تضمن أداء الحجاج لفريضة الحج بكل يسر وسهولة، لافتاً إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تنفذ خطتها ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج والتي تضم 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية لمواجهة كافة المخاطر الافتراضية التي تضمنتها الخطة.

جانب وقائي

أوضح مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون العمليات اللواء خالد بن عبدالكريم العودة أن خطة الدفاع المدني تركز على الجانب الوقائي، والسلامة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتمثلة في تحديد وتحليل المخاطر وبناء الفرضيات، من قبل لجنة مكونة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تبدأ عملها منذ نهاية الحج للعام الماضي، وتواصل عملها طوال العام.

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أبرز ملامح الخطة

17 ألفاً من رجال الدفاع المدني

3 آلاف آلية ومعدة متطورة

1500 متطوع

ترتكز على محورين أحدهما يتعلق بجاهزية مناطق المشاعر والآخر بتوعية ضيوف الرحمن بوسائل السلامة

3 مواقع لتنفيذ خطة السلامة

تتمثل في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة