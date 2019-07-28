سجّلت العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، خلال الأيام الـ10 الماضية، نحو 2246 مراجعا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة -ولله الحمد- منذ دخول الدفعة الأولى حتى اللحظة. وبلغ عدد الحجاج الذين لا يحملون شهادة تطعيم 848 حاجا، فيما تم إعطاء 1953 حاجا عراقيا، علاجا وقائيا، فيما سجلت العيادة المتنقلة الطبية 696 مراجعا، ولم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بأمراض معدية بين الحجاج العراقيين. وقدّمت الجهات المشاركة لضيوف الرحمن أفضل الخدمات منذ وصولهم إلى مدينة الحجاج التي يتوافر فيها كل الخدمـات وجميع التسهيلات، من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة في المستشفى الموسمي بسعة 50 سريرا، بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2246 حاجا عراقيا يراجعون العيادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.