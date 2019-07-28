الوطنية لنقل الكهرباء: مشاريعنا جاهزة لخدمة الحجيج

وأوضح المهندس السعدي، خلال جولة لفريق الإدارة التنفيذية للشركة شملت عدداً من محطات تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لقطاع صيانة الشبكة الغربية في كل من مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف، أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتأكد من جاهزية المحطات وخطوط نقل الكهرباء لموسم الحج 1440هـ. وشملت الزيارة 21 موقعاً، منها 18 محطة تحويل طاقة كهربائية و3 مستودعات مركزية في القطاع الغربي.
وعد المهندس السعدي زيارات السلامة هذه، معيارا أساسيا لمستوى أداء الشركة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر، مبيناً أن ذلك يعد من أهم أولويات الشركة، كما أن رفع الالتزام بوسائل السلامة والوقاية سيؤدي، بلا شك، إلى الحد من حدوث الإصابات وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين ورفع موثوقية الشبكة.
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