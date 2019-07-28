تدشين نظام المراقبة الإلكتروني الصحي

قام وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس اللجان التحضيرية للحج الدكتور هاني جوخدار، بزيارة تفقدية لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، يرافقه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي. وزار جوخدار مراكز المراقبة الصحية في ميناء جدة الإسلامي، حيث تجول داخل الأقسام الداخلية للمركز واطلع على الاستعدادات التي اتخذها المركز لخدمة الحجاج لهذا العام، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة والتأكد من الإجراءات لتطبيق الاشتراطات الصحية المبلغة من قبل الوزارة، لمنع وفادة الأمراض المعدية والوبائية. ودشن وكيل الوزارة للصحة العامة خلال جولته بالميناء نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل، حيث يهدف البرنامج إلى أتمتة جميع الإجراءات الصحية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي.



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