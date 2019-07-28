مليونا رسالة SMS لخدمة ضيوف الرحمن

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة، الحملة الدعوية الإرشادية الأولى تحت شعار «الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440»، والتي تستمر حتى نهاية موسم الحج، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد عبدالعزيز العقيل، ومجموعة من الإعلاميين ممثلي القنوات والصحف السعودية

وأوضح أن من أهم أهداف الحملة، بيان ما تقدِّمه المملكة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، والدعوة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتحذير من اتخاذ الحج ميدانا لرفع شعارات طائفية أو سياسية أو حزبية، مؤكدا أن الحج ليس ميدانا لذلك.

30268 خطبة

أضاف آل الشيخ، أن الحملة تستهدف إلقاء 30268 خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و100 ألف كلمة، و20 ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعوية (SMS)، وبث مئات التغريدات على منصة «تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية، تحمل رسائل توعوية وإرشادية للحجاج والمعتمرين، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، كما تستهدف الحملة توزيع أكثر من 8 ملايين مطبوعة إرشادية بلغات العالم، ومشاركة مئات العلماء وطلاب العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين، إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات، بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.

إثارة البلبلة

شدد آل الشيخ على أهمية التزام الحجاج بأداء شعيرة الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، محذراً من بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الناس، من محاولة التشويش وإثارة البلبلة بين الحجاج، أو زعزعة أمنهم.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، في مكتبه بمحافظة جدة، على هامش إطلاق الحملة الدعوية «الحج دعوة ومنهج قويم 1440»، التي تنفذها الوزارة للعام الأول، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.

Advertisements

إزعاج الحجاج

نوّه آل الشيخ بالجهود التي تقوم بها المملكة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، لحجاج بيت الله الحرام من جميع الأسباب التي تهيئ للحاج الجو الروحاني الذي يستطيع خلاله القيام بالنسك على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق براءة ذمته. وقال: «إن من يحاول إثارة البلبلة أو إزعاج الحجاج والتشويش عليهم، لا شك أنه آثم في الدنيا والآخرة، مبينا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز، بعدم إثارة مثل هذه الأمور، إنما هو من منطلق أمر الله سبحانه وتعالى، والقيام برسالته التي أوكلها الله إليه، من جعل موسم الحج لعبادة الله فقط».

رسائل نصية

أكد آل الشيخ، أن الحملة الدعوية «الحج دعوة ومنهج قويم 1440»، رسالة مهمة جدا تهدف إلى نشر الوعي ونشر التوجيهات لجميع الحجاج، لأداء النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق براءة ذمة الحاج، مبينا أنه ضمن الحملة سيكون هناك مليونا رسالة نصية (SMS) تشرف عليها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة، لخدمة جميع الحجاج القادمين إلى هذه الأرض المباركة.

تأهيل الداعيات

عن تأهيل الداعيات اللاتي يشاركن في توعية الحاجات، أوضح أن الوزارة لديها داعيات من الأكاديميات ومن المعروفات بالتأهيل الشرعي العالي، ومن اللاتي تم ترشيحهن من المشايخ بالوزارة، أو ممن قدّمن برامج توعوية سابقة، أو ممن شاركن سابقا معنا بالوزارة خلال رمضان المبارك، إذ كان لمشاركتهن خلال هذا الشهر المبارك الأثر البالغ في توعية السيدات والأسر في المناطق القريبة من الحرم المكي خاصة، ومكة المكرمة عامة، وأسهمن في نشر رسالة ومنهج الدعوة بمحاربة التطرف والغلو. وعن منابر الجمعة ومشاركة الخطباء في الحملة، أبان الوزير آل الشيخ أن منابر الجمعة لها أهمية كبرى في توعية المجتمع وإرشادهم في بيان أمور الدين والدنيا، خلال تخصيص خطباء وسطيين لا غلو فيهم ولا تطرف. أما طريقة مراقبتهم فقال: لدينا 30 ألف خطبة، هذا بالحد الأدنى، وهذا الرقم وضع بالنسبة المعقولة, ومراقبة الخطب من مهام وكالة الدعوة والإرشاد بمخاطبة فروع الوزارة في مختلف المناطق، والفروع تقوم بمخاطبة الإدارات بالمحافظات، وتوضع النماذج للخطب لمن أراد ذلك.