مدن أوروبية تخفف درجات الحرارة برذاذ الماء

في حين استخدم عدد من المحال طرقا لتلطيف الأجواء باستخدام المرواح المتنقلة أو المكيفات، في وقت تقل استخدام أجهزة التبريد بالمنطقة لبرودة الجو طيلة فصول السنة.
في المقابل ارجع خبراء طقس ان ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي تعان منها مدن اوروبا الى الهواء الساخن القادم من شمال افريقيا وسجل ارتفاعا بدرجات الحرارة بالدول الاوربية كارتفاع بدرجات الحرارة بغير مسبوق.
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