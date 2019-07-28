السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



الكويت 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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23:20ت م

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