

جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

سيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر سموه بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

// انتهى //

23:08ت م

0205





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز بعد غدٍ الثلاثاء بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.