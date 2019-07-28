السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثف جولاتها الرقابية للتأكد من اشتراطات الصحة العامة

سكاكا 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها جولاتها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ضمن الأعمال المستمرة لوكالة الخدمات والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم شروط الصحة العامة، وللتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وطهيها وتحضيرها.

وأكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك، والعمل وفق خطة متكاملة لتكثيف الخدمات البلدية في مجالات النظافة والصحة العامة والرقابة على الأسواق والمسالخ ومتابعة تهيئة المرافق البلدية, مشيرًا إلى أن الأمانة لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية الجديدة الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت .

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال التوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف وسمو نائبه ، وتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .

ودعت الأمانة المطابخ الأهلية التي ترغب في ذبح الأنعام، خلال فترة السماح بذلك من أيام عيد الأضحى المبارك ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط " المؤقت " التوجه للأمانة أو أقرب بلدية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.

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22:24ت م

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