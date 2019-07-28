هل يمكن تعديل البيانات عبر تطبيق حساب المواطن ؟

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هل يمكن تعديل البيانات عبر تطبيق حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساءل مستفيد بشأن إمكانية تعديل البيانات عبر تطبيق حساب متابعات الخليج 365، وذلك بعد أن رزقه الله بابنة يريد إضافتها في البرنامج للحصول على دعم أكبر.
وأجاب حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يمكن التعديل أو الإضافة عن طريق التطبيق وبإمكانه التوجه للرابط التالي هنا ويمكن إضافة تابع عن طريق الدخول لحسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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