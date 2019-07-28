الأمانة تتجاوب مع “المواطن” وتغلق حفرة جردية صامطة

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الأمانة تتجاوب مع “متابعات الخليج 365” وتغلق حفرة جردية صامطة
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تجاوبت أمانة جازان وبلدية محافظة صامطة مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بشأن وجود فتحة صرف صحي تهدد سكان جردية صامطة.
وكان تقرير “متابعات الخليج 365” سلط الضوء على إحدى فتحات الصرف الصحي المكشوفة في حي الجردية بصامطة، والتي تهدد المارة والأطفال في الشارع.
وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وأيضًا التفاعل السريع من قبل الأمانة في فترة قصيرة جدًّا، مثمنين هذا التفاعل.
من جانبهم، قدم أهالي الحي شكرهم وتقديرهم لأمانة جازان، وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن، كما رفعوا شكرهم إلى بلدية صامطة.
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