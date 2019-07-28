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تعرف على نصاب المعلمين في لائحة الوظائف الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه تعزيزًا للتكافؤ في النصاب بين المعلمين، حددت لائحة الوظائف التعليمية لكل رتبة من الرتب نصابًا مخصصًا، وتحفيزًا لكل جهد مبذول من المعلمين، وسيتم مكافأة المعلم عند تكليفه بما يزيد عن نصابه.
وبحسب لائحة الوظائف التعليمية، النصاب التعليمي للمعلم الممارس 24 حصة صفية، أما المعلم المتقدم 22 حصة صفية، والمعلم الخبير 18 حصة صفية.
وبالنسبة إلى النصاب التعليمي لمعلمي التربية الخاصة، فالمعلم الممارس 18 حصة صفية، والمعلم المتقدم 16 حصة صفية، والمعلم الخبير 14 حصة صفية.
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