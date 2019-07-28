فيديو.. مقارنة بين إجراءات تصاريح الحج في الماضي والآن

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قارنت الأحوال المدنية بين إجراءات حصول متابعات الخليج 365 على تصاريح الحج في الماضي والآن.

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وأوضحت الأحوال عبر مقطع فيديو، أن تصاريح الحج أصبحت أسهل، حيث كان متابعات الخليج 365 في الماضي يراجع إجراءات عديدة أولها البحث عن حملة للحج وبعدها يذهب إلى الأحوال المدنية ويأخذ وقتًا حتى يحصل على الخدمة، ثم بعدها يحصل على التصريح الورقي والذي قد يضيع.

وشددت الأحوال على أن كل هذا تغير الآن بسبب منصة أبشر، حيث أصبح كل شيء يتم إلكترونيًّا، وتتم جميع الإجراءات بدون زيارة الأحوال المدنية.