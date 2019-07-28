شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية: سنكافئ المعلم عند تكليفه بما يزيد عن نصابه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم مكافأة المعلم عند تكليفه بما يزيد عن نصابه. وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "تعزيزًا للتكافؤ في النصاب بين المعلمين، حددت لائحة الوظائفالتعليمية لكل رتبة من الرتب نصابًا مخصصًا، وتحفيزًا لكل جهد مبذول من المعلمين، وسيتم مكافأة المعلم عند تكليفه بما يزيد عن نصابه"



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