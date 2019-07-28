اتفاقية لتأهيل وتنمية مهارات نزلاء السجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أبرمت المديرية العامة للسجون ومعهد عبداللطيف جميل العالي للتدريب والتعلم المستمر أخيرا اتفاقية تعاون بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الإدارة العامة للسجون، وتأهيل نزلاء السجون في المملكة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم عبر برامج تدريبية وتعليمية.

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ووقع الاتفاقية التي تشمل عددا من الدورات، مثل السمكرة والدهان والرافعات الشوكية وميكانيكا السيارات وقطع الغيار وغيرها، مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، والمدير التنفيذي لمعهد عبداللطيف جميل العالي للتدريب والتعلم المستمر المهندس لؤي فتحي.

وأكد اللواء الدويش «أن الاتفاقية تسعى إلى تحسين كفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، من أجل تحقيق التكامل بالعمل على رفع كفاءة أداء النزلاء في الإصلاحيات والسجون من خلال التدريب والتأهيل، وذلك بناء على توجيهات ولاة الأمر بضرورة تحسين وضع النزلاء، وفي إطار دعمنا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، بما يحقق رؤية المملكة 2030».

من جهته قال المدير التنفيذي للمعهد «سعداء بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسجون، ونفخر بأن نواصل تعاوننا معها، إذ سبق أن أسست مؤسسة مجتمع جميل «بيت العائلة» داخل سجن بريمان في جدة، والآن نواصل مساهمتنا في تعزيز الجانب الإصلاحي للنزلاء بغية دمجهم في المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأهداف ذات العلاقة ضمن رؤية المملكة 2030، مستلهمين الدعم والتوجيه من قيادتنا، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من أهداف المعهد في خدمة المجتمع المحلي، ومواصلة لما تؤديه مؤسسة مجتمع جميل الخيرية من مبادرات مختلفة لدعم الوطن والمواطنين، وكذلك المساهمة في تلبية تطلعات المديرية العامة للسجون».