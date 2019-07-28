14 وظيفة مراقب حارة ميداني بأمانة الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

طرحت أمانة محافظة الأحساء 14 وظيفة شاغرة على بند الأجور بمسمى «مراقب حارة ميداني» لحاملي الشهادة الثانوية.

ودعت الأمانة الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والخبرات المبادرة في التسجيل عبر بوابة الأمانة اعتبارا من أمس، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت أن الاشتراطات الأساسية للمتقدم على هذه الوظائف أن يكون سعوديا، ولائقا صحيا وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الثانوية وألا يزيد عمره على 25 عاما، وأن يكون المتقدم قد سجل بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام «ساعد»، ويكون اجتاز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين، كما سيتم استبعاد أي طلب غير مستوف للشروط المطلوبة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، وتحديد رقم الجوال والعنوان للمتقدم وإلا سيستبعد الملف من الترشيح، وتوقيع التعهد بالعمل بوظيفة «مراقب حارة ميداني» وعدم المطالبة لأي سبب بتغيير الوظيفة أو مسماها، وذلك في مدن «الهفوف - المبرز - العمران - العيون - الجفر - جواثا» دون تحديد، كما لا يترتب على تقديم الطلبات الشخصية أي التزام نحو الأمانة، وتعد ملغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين لها.