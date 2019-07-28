جامعة الباحة تغلق باب القبول اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغلق جامعة الباحة اليوم استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين، وذلك من خلال بوابة القبول الالكتروني للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد الغامدي أن التقديم يتطلب استكمال الطلبات لكل المتقدمين ولا يمنع من كان له طلب سابق ومكتمل على البوابة.