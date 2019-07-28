برامج وفعاليات صيفية متنوعة بجامعة البترول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال فترة صيف هذا العام أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية متنوعة، و16 برنامجا متنوعا (علميا وتدريبيا واجتماعيا ورياضيا)، بمشاركة المئات من طلاب الجامعة.

وبلغ عدد المنتظمين بالفصل الصيفي 6180 طالبا جامعيا، بينما شارك 160 طالبا في برنامج الإثراء الصيفي للطلاب الموهوبين لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، الذي تنظمه الجامعة ويركز على ثمانية مواضيع علمية وهندسية محددة، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة.

وأوضح مدير البرنامج الصيفي عميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور علي الشيخي أن صيف هذا العام شهد رقما قياسيا في عدد الطلاب المنتظمين للدراسة في الفصل الصيفي، منوها بأن الجامعة بدأت الاستعداد للفصل الصيفي مبكرا، حيث وضعت جميع الإمكانات لإنجاحه، ومن ذلك فتح التسجيل في وقت مبكر، وتيسير إجراءاته، مبينا أن مجموع المواد المسجلة في الفصل بلغ 145 مادة، فيما بلغ مجموع الشعب 636 شعبة، إضافة إلى 251 عضوا بهيئة التدريس.