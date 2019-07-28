تجهيز 16 مختبرا وبنك دم في مكة والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت وزارة الصحة جميع أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمشاعر المقدسة (منى ــ عرفات)، حيث جرى تشغيل 8 مختبرات طبية، و8 بنوك دم بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وبأيد سعودية من أطباء وأخصائيين في علوم المختبرات المختلفة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440.

وأوضحت الصحة أن المختبرات تستقبل العينات وإصدار النتائج بنظام دقيق جدا يضمن سلامة جميع النتائج المخبرية وبرنامج جودة خارجية من قبل شركة عالمية خاصة ببرامج ضبط الجودة، مفيدة بأنه تم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي بمستشفى شرق عرفات، الذي تتوفر به الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية لفيروسات كورونا والإنفلونزا المستجدة، حيث تتوفر جميع المحاليل والكواشف المخبرية ويعمل بأيد سعودية من أطباء وأخصائيي مختبرات طبية بنسبة 100% ولله الحمد.

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وبينت أن المختبر يخدم الحجاج بمشعري منى وعرفات، حيث تصدر النتائج خلال مدة وجيزة جدا وفق بروتوكول عالمي ومعايير معتمدة وتشرف عليه لجنة المختبرات وبنوك الدم بالحج لعام 1440.

وفي السياق نفسه شكلت «الصحة» لجنة خاصة بالمتابعة والإشراف على المختبرات وبنوك الدم بمسمى (لجنة الإشراف الفني على المختبرات وخدمات نقل الدم لحج عام 1440)، حيث تتابع وتشغل المختبرات وبنوك الدم إضافة إلى تأمين جميع الفحوصات التخصصية والطارئة لحجاج بيت الله الحرام من خلال خطة موضوعة تشمل مراحل عدة، وهي: مرحلة الاستعداد المبكر لأعمال الحج، ومرحلة التجهيز والتموين الطبي، ومرحلة التشغيل والقوى العاملة، ومرحلة الانتهاء وتسجيل الملاحظات بعد أعمال الحج.

يذكر أن مستشفيات المشاعر المقدسة تنظم عددا من حملات التبرع بالدم تبدأها بمنسوبيها المنتدبين للعمل بمستشفيات المشاعر لتأمين بنوك الدم بعدد من وحدات الدم ومشتقاته اللازمة قبل وصول الحجاج للمشاعر المقدسة.

أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمشاعر المقدسة: