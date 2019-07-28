استقبال 21 ألف حاج عراقي في منفذ جديدة عرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة عرعر

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حتى أمس نحو 21984 حاجا من الجنسية العراقية، حيث كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر الماضي وعدد من قيادات المنفذ، وبمشاركة جهات حكومية صحية وطبية وخدمية وتطوعية.

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وقدمت الجهات المشاركة أفضل الخدمات منذ الوصول لمدينة الحجاج التي تتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات، إضافة للخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية.

وعبر الحجاج عن شكرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من حفاوة وترحيب.

العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر: