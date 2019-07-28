400 مليون هندي يستخدمون تطبيق «واتس اب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل مستخدمو تطبيق واتس اب في الهند إلى 400 مليون مستخدم شهريا لتصبح الهند أكبر أسواق التطبيق الأمريكي.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في الهند كان قبل عامين 200 مليون مستخدم فقط.

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ولم يعلن «واتس اب» ولا «فيس بوك» التي تمتلك التطبيق عن أرقام مستخدميهما في الهند خلال العامين الماضيين.

وبحسب شركة أبحاث السوق «كاونتر بوينت» فإن هذه الأرقام ستساعد شركة «فيس بوك» في تأكيد سيطرتها على السوق الهندية، حيث يبدو أن كل مستخدمي الهواتف الذكية في الهند يستخدمون «واتس اب»، في الوقت الذي تشير بيانات الشركة إلى أنه يوجد بالهند نحو 450 مليون مستخدم للهواتف الذكية.

ويوجد بالهند نحو 500 مليون مستخدم للانترنت وفقا لتقديرات العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.