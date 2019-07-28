الهزات الارتدادية تدفع سكان بلدة للعراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا
قال مسؤولون أمس إن الآلاف من سكان بلدة تقع في مقاطعة بأقصى شمال الفلبين يقيمون حاليا في العراء، في ظل وقوع المئات من الهزات الارتدادية في أعقاب سلسلة من الزلازل القوية التي خلفت ثمانية قتلى.
وذكر مكتب الدفاع المدني الوطني في البلاد أنه تم الإبلاغ عن فقدان شخص واحد على الأقل في أعقاب الهزات التي ضربت بلدة إيتبايات بمقاطعة باتانيس، على بعد 695 كلم شمال العاصمة مانيلا.
وأصيب 63 شخصا عندما تسببت الهزات الأرضية في إلحاق أضرار بالمنازل وغيرها من المباني، حيث إن معظم المباني مشيدة من الحجر والاسمنت لحمايتها من الأعاصير القوية التي تضرب المقاطعة.
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