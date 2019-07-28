سقوط فرع شجرة على مسرح يصيب 29 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصيب 29 شخصا، بينهم 6 في حالة خطيرة، عندما سقط فرع شجرة كبير على الجمهور في مسرح في الهواء الطلق مساء أمس الأول في شمال ألمانيا، وفقا للشرطة الألمانية.
وتوقف العرض في بلدة شفيرين، وجرى إعادة المشاهدين إلى منازلهم، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل.
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