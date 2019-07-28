جهاز الكتروني لمساعدة البكم على الكلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو

ابتكر باحثون من الصين نموذجا أوليا لجهاز الكتروني يمكن تثبيته على الجلد البشري لقياس الحركات والذبذبات التي تصدر عن الحبلين الصوتيين وتحويلها إلى أصوات منطوقة، كما طوروا الجهاز بحيث يصبح أقل سمكا ووزنا ويمكن تثبيته بسهولة على رقبة المريض مثل الوشم، حتى لا يتسبب له في أي مضايقة أثناء استخدامه.

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واستخدم فريق البحث، الذي ضم هي تيان، ويي يانج، وتيان لينج رين، وغيرهم، رقاقة من الجرافين مثبتة على شريحة من مادة البوليفينيل الكحولية يتراوح سمكها بين 6ر0 و2ر1 بوصة، وهو ما يكاد يقارب ضعف سمك أظفار الإنسان.

واستخدم فريق الدراسة الماء من أجل لصق «الحلق الالكتروني» على رقبة المستخدم مع توصيله بأقطاب كهربائية ووحدة تشغيل تحتوي على دائرة كهربائية وكمبيوتر مصغر ووحدة طاقة وجهاز لفك الشفرات.

وذكر فريق الدراسة أنه من الممكن في المستقبل تدريب البكم على إطلاق إشارات باستخدام الحلق يستطيع الجهاز الجديد فك رموزها وتحويلها إلى لغة حديث.