فشل صفقة انتقال بيل إلى الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت تقارير صحفية أمس أن صفقة انتقال النجم الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد الإسباني إلى جيانجسو سونينج الصيني قد باءت بالفشل.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» فإن مسؤولي ريال مدريد دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم في جيانجسو سونينج بهدف إتمام الصفقة إلى النادي الصيني بعقد لمدة 3 أعوام، ولكن يبدو أن الأطراف المعنية لم تنجح في التوصل لاتفاق بشأن الراتب الأسبوعي للاعب، والذي يبلغ مليون جنيه إسترليني.

وكان المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قد أبدى رغبة في رحيل بيل عن الفريق.