السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة في حين أنهت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات خطتها لخدمات النقل المدرسي خلال العام المقبل، بدأ شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة استعدادا لتقديم خدمة النقل المدرسي لنحو 1,2 مليون طالب وطالبة.



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