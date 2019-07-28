خطة علاجية لمحو أمية 600 دارس في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس الأول خطة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام الحالي في مكة المكرمة، والتي تهدف إلى متابعة 600 دارس ودارسة في 23 مركزا، وتمكينهم من مهارات القراءة والكتابة وتثبيت المهارات ومراجعتها بحفظ الحروف الهجائية وإتقانها بالحركات الطويلة والقصيرة، مع إتقان كتابتها وتحليل الكلمة وتجريدها إلى حروف.

وأوضح المشرف الفني للحملة نبيل بخاري أن خطة الحملة استهدفت 10 % من الدارسين والدارسات في الحملة، حيث جرت متابعتهم من الإشراف الفني ومراجعة مهاراتهم في القراءة ومستواهم في الكتابة وقدرتهم على تجريد الكلمة إلى حروف، ومن خلال الخطة العلاجية والجهد المكثف من معلميهم ومعلماتهم استطاعوا تجاوز المرحلة والتمكن من المهارات المستهدفة.

وبين أن الأسبوعين السابع والثامن خصصا لمعالجة الصعوبات التي تواجه الدارسين، ويهدفان إلى رفع المستوى التعليمي للدارسين حتى يتمكنوا من تحقيق المستوى الأدنى من هدف محو الأمية، مبينا أن ذلك يأتي على خطوات عدة، منها حصر الدارسين الذين لم يجتازوا الأسلوب التقييمي، وحصر نقاط الضعف لكل دارس، ووضع خطة لمساعدة كل دارس في تجاوز الصعوبات.

ولفت إلى أنه بعد دراسة الحالات وجد أن نقاط الضعف تكمن في صعوبة التمييز بين الأحرف المتشابهة في الرسم المختلفة في التنقيط، وصعوبة قراءة الكلمات البسيطة مع صعوبة تركيب كلمات من أحرف مبعثرة مع تحسن ملحوظ خلال الأسبوع السابع.

من جانبها ثمنت المشرفة الفنية بالحملة الصيفية صفية القارحي، جهود المعلمات المبذولة مع الدارسات والإتقان في العمل والإخلاص الذي أدى إلى إتقان الدارسات للقراءة والكتابة في هذه المدة الزمنية المحددة.

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ما هي الخطة العلاجية؟

مجموعة من المهارات تمر بمراحل لا تتخطى الدارسة أي مرحلة منها حتى تتقنها.

مراحل مادة الرياضيات:

- التمييز بين الأرقام والعلامات الحسابية قراءة وكتابة

- نطق الأعداد بشكل سليم وبالترتيب

- تمثيل جمل الجمع والطرح باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية

- كتابة جمل الجمع والطرح بالرموز