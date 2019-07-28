ماراثون محاكم تشليح بريمان ينتهي بالكبس والنقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة
انتهت رحلة الذهاب والعودة من وإلى المحاكم بين أمانة جدة ومستثمري السكراب وتشليح السيارات في حي بريمان بكبس 40 ألف طن من السيارات ونقل 9 آلاف مركبة إلى الموقع الجديد شمال شرق جدة.
وأوضح رئيس طائفة التشليح والحديد السكراب بمحافظة جدة عبدالله السفري لـ»مكة» أن أمين جدة صالح التركي وبحكم معرفته بمعاناة التجار أسهم في حل الإشكالية التي استمرت لسنوات وبلغت حد التحاكم في ديوان المظالم.
وبين السفري أن خطة النقل التي استمرت أكثر من شهر تم فيها ضغط نحو 40 ألف طن من السيارات ونقل 9 آلاف أخرى بواسطة 1200 شاحنة نقل، مضيفا أن هذا ما يخص منطقة بريمان، وهناك تشاليح أخرى في قويظة وجنوب جدة لم تنقل بعد.
وأكد تجهيز نحو 101 محل جديد بالخدمات، في موقع منظم شمال شرق المدينة في منطقة مخصصة للتشاليح والسكراب، وتبعد عن النطاق السكاني، مشيرا إلى أن حجم التجارة في القطاع يبلغ حاليا أكثر من 800 مليون ريال سنويا.
نقل تشاليح بريمان
- 40 ألف طن من السيارات كبست
- 9 آلاف سيارة جرى نقلها
- 1200 شاحنة نقلت السيارات وأطنان الحديد
- 30 يوما استمر النقل
- 101 محل جديد شمال شرق جدة
- 800 مليون حجم التجارة سنويا
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