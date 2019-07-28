إحباط تهريب كبتاجون التفاح والحلوى والكاسترد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم تنطل على رجال الجمارك السعودية بمنفذ الحديثة حيلة تهريب نحو 1.4 مليون حبة كبتاجون بعد تخبئتها في كراتين تفاح وحلوى وكاسترد، ضمن إرساليتين محملتين بواسطة شاحنتين قدمتا إلى المنفذ.

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وأوضح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني أن الإرسالية الأولى عبارة عن فاكهة «تفاح» محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة عثر على كمية من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنية داخل كراتين التفاح.

وأفاد بأن الجمرك أحبط محاولة تهريب كمية أخرى من حبوب الكبتاجون مخبأة في إرسالية ثانية عبارة عن «حلوى وكاسترد»، حيث جرى إخفاء كمية الحبوب في علب «الكاسترد» وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

الكمية المضبوطة