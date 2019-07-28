السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
لم تنطل على رجال الجمارك السعودية بمنفذ الحديثة حيلة تهريب نحو 1.4 مليون حبة كبتاجون بعد تخبئتها في كراتين تفاح وحلوى وكاسترد، ضمن إرساليتين محملتين بواسطة شاحنتين قدمتا إلى المنفذ.
وأوضح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني أن الإرسالية الأولى عبارة عن فاكهة «تفاح» محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة عثر على كمية من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنية داخل كراتين التفاح.
وأفاد بأن الجمرك أحبط محاولة تهريب كمية أخرى من حبوب الكبتاجون مخبأة في إرسالية ثانية عبارة عن «حلوى وكاسترد»، حيث جرى إخفاء كمية الحبوب في علب «الكاسترد» وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.
الكمية المضبوطة
- 1,404,000 حبة
- 520 ألف حبة داخل كراتين تفاح
- 884 ألف حبة أخفيت في علب »الكاسترد«
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب كبتاجون التفاح والحلوى والكاسترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.