10 ملايين حالة ظهور لوسم «كيف نكون قدوة» على مواقع التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا لمناقشة مخرجات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «كيف نكون قدوة» خلال السنوات الثلاث الماضية، ومدى تأثيره على الشرائح المجتمعية المستهدفة.

وقدم الفيصل شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز نظير عملها المميز في إعداد التقرير، واصفا التقرير بأنه لبنة جديدة في مسيرة الملتقى، مؤكدا أهمية المشاركة في نشر ثقافة القدوة الحسنة، التي بنى عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منهجه في نشر الدين الإسلامي الحنيف.

وتخلل الاجتماع الذي حضره مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي استعراض للتقرير الذي أعدته الجامعة عن الأثر الذي حققه الملتقى في مختلف شرائح المجتمع من محاور عدة، ركز أولها على أثر «كيف نكون قدوة» في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق وسم «كيف نكون قدوة» انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 10 ملايين حالة ظهور.

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وتطرق التقرير في محوره الثاني إلى انتشار ثقافة «كيف نكون قدوة»، وكانت النتائج الاستشهاد بـ1300 آية قرآنية و500 حديث نبوي، إلى جانب الاستشهاد بالقدوات وأعلام الأمة، وجاء في المقدمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 آلاف نقاش، فيما تم رصد 500 تغريدة تحدثت عن قدوات الأمة المعاصرين، واستعرض المحور الثالث للتقرير قياس استمرارية التفاعل مع الوسم، والذي شهد ارتفاعا في متوسط التفاعل خلال السنوات الثلاث من عمر الملتقى.

وعلى صعيد التحليل الإحصائي لأثر مبادرة «كيف نكون قدوة»، جرى إعداد استبانة من 9 أسئلة تفاعل معها نحو 1146 مشاركا، وقدموا 823 مقترحا لعناوين الملتقى، وقد شارك فيه سعوديون بنسبة 92.4% وغير سعوديين بنسبة 7.6%، منهم 53% من الذكور و47% من الإناث، وتراوحت أعمارهم بين أقل من 20 عاما بنسبة 8%، و20 - 35 عاما بنسبة 46%، و36 - 45 بنسبة 23 %، و46 - 60 بنسبة 5%، و60 عاما بنسبة 8%، فيما تفاوتت فئاتهم بين موظفين حكوميين وقطاع خاص، وقطاع غير ربحي، إلى جانب طلاب من مختلف المراحل الدراسية.

«كيف نكون قدوة» في مواقع التواصل

47 ألف تغريدة فضلها 146 مغردا

إعادة تغريدها 202 ألف مرة

نوقشت 295 ألف مرة

46 ألف رد

مغردون من 21 مدينة

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