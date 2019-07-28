وزارة النقل تشارك مسك الخيرية في برنامج «القيادة بالقيم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضمن الأدوار الاجتماعية لوزارة النقل، وحرصا على تأهيل الكوادر السعودية الشابة وبالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، استضافت الوزارة متدربين على مدى ثلاثة أسابيع من خلال برنامج «القيادة بالقيم» إحدى مبادرات مسك القيم، والذي يعنى بملازمة الطلاب للقادة والمسؤولين والاطلاع على آلية عملهم وقيادتهم ومعرفتهم للقيم المتبعة، إضافة إلى تقديم ورش وجلسات إرشادية لرفع مستوى مهارات التدوين والملاحظة لديهم، كما شمل التعريف باختصاصات الوزارة ودور منظومة النقل في رؤية المملكة 2030.
واستقبل وزير النقل نبيل العامودي المتدربين، لتعريفهم بأدواره ومهامه وبالقيم التي تتبعها الوزارة وآلية توظيفها بالمنظومة.
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