تحرير سوق النقل بالحافلات ولجنة لمعالجة وضع "سابتكو"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما حرر قرار مجلس الوزراء سوق النقل بالحافلات في المملكة عبر تقسيمه إلى 5 مناطق امتياز، شكلت الهيئة العامة للنقل لجنة برئاستها لمعالجة وضع الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» والاتفاق معها على المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح أن موافقة مجلس الوزراء على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن إلى 5 مناطق امتياز، جاء معززا لمشاركة القطاع الخاص وفقا لرؤية المملكة 2030، ومستشرفا الحاجة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جميع الخدمات ومن بينها خدمات النقل، كما جاء مؤكدا حرص القيادة على تعزيز جانب التنافسية بما يتناسب مع قيمة صناعة النقل وأدوارها في رفد اقتصاد المملكة.

وأشار إلى أن القرار مراعيا لمصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» وحماية حقوق مساهميها من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل.

وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف أن التقسيم جاء وفقا لمعايير محددة وبشكل يراعي حجم المنطقة من الناحية العملية والتشغيلية ومستوى الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تحديد المواصفات الفنية لشبكات النقل بالحافلات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة، وتأهيل المتنافسين الأكفأ، وأن هيئة النقل ستطرح عقود امتياز المناطق في منافسة عامة.

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مناطق الامتياز

01. الشمال الشرقي

02. الشمال المتوسط

03. الشمال الغربي

04. الجنوب الغربي

05. الجنوب المتوسط