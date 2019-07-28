خريجون يقاضون الجامعة السعودية الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

يتجه خريجو ثلاث دفعات لرفع دعوى قضائية ضد الجامعة السعودية الالكترونية بعدما غيرت مسمى التصنيف في الشهادات إلى تعليم مدمج، وأصدرت الجامعة قبل أيام قليلة بيانا أوضحت فيه سبب تغيير نوع التعليم للفصل الدراسي الأخير من «انتظام» كما كان يسجل سابقا إلى «مدمج».

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من جانبه علق متحدث وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ «مكة» أن الإجراء المتخذ تحديد لنوع التعليم المنفذ في الجامعة بشكل صحيح ودقيق كتعليم مدمج، أي أنه ليس انتظاما كما كان يكتب في الوثيقة، وليس انتسابا ولا تعليما عن بعد. وهذا جاء بعد دراسة مشتركة مع وزارة التعليم والجامعة، بينما يعود الجانب الوظيفي لاشتراطات الجهة الموظفة.

وأصدر الخريجون بيانا رديفا ردوا فيه على بيان الجامعة وأرسلوه بالبريد لإدارتها، قالوا فيه إن تغيير تصنيف نوع التعليم الذي تلقوه من منتظم، كما سجل في شهادات دفعات الأعوام الثلاثة السابقة ودفعة النصف الأول من العام الحالي2019، إلى تعليم مدمج، كما سجل في شهادات خريجي النصف الثاني، كأول نوع من التعليم يسجل في شهادات خريجي جامعة سعودية أضر بهم كثيرا، بل يصل الأمر إلى حد تدمير مستقبلهم.

وأضافوا أن سلبيات تغيير نوع التعليم في شهادات الخريجين إلى مدمج، وكذلك جوانب القصور والضعف في بيان الجامعة التوضيحي حول هذا التغيير، تتمثل في: