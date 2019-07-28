خريجون يقاضون الجامعة السعودية الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
يتجه خريجو ثلاث دفعات لرفع دعوى قضائية ضد الجامعة السعودية الالكترونية بعدما غيرت مسمى التصنيف في الشهادات إلى تعليم مدمج، وأصدرت الجامعة قبل أيام قليلة بيانا أوضحت فيه سبب تغيير نوع التعليم للفصل الدراسي الأخير من «انتظام» كما كان يسجل سابقا إلى «مدمج».
من جانبه علق متحدث وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر لـ «مكة» أن الإجراء المتخذ تحديد لنوع التعليم المنفذ في الجامعة بشكل صحيح ودقيق كتعليم مدمج، أي أنه ليس انتظاما كما كان يكتب في الوثيقة، وليس انتسابا ولا تعليما عن بعد. وهذا جاء بعد دراسة مشتركة مع وزارة التعليم والجامعة، بينما يعود الجانب الوظيفي لاشتراطات الجهة الموظفة.
وأصدر الخريجون بيانا رديفا ردوا فيه على بيان الجامعة وأرسلوه بالبريد لإدارتها، قالوا فيه إن تغيير تصنيف نوع التعليم الذي تلقوه من منتظم، كما سجل في شهادات دفعات الأعوام الثلاثة السابقة ودفعة النصف الأول من العام الحالي2019، إلى تعليم مدمج، كما سجل في شهادات خريجي النصف الثاني، كأول نوع من التعليم يسجل في شهادات خريجي جامعة سعودية أضر بهم كثيرا، بل يصل الأمر إلى حد تدمير مستقبلهم.
وأضافوا أن سلبيات تغيير نوع التعليم في شهادات الخريجين إلى مدمج، وكذلك جوانب القصور والضعف في بيان الجامعة التوضيحي حول هذا التغيير، تتمثل في:
- الجامعة أنشئت وانضم لها الطلاب على أساس انتظام التعليم.
- تصريحات عدة سابقة للإدارة بأن التعليم منتظم.
- تغيير مسمى نوع التعليم ليس من صلاحيات مجالس إدارات الجامعات.
- بيان الجامعة يساوي بين مسمى التعليم المدمج والانتظام، والواقع يظهر خلاف ذلك.
- بما أن جهات التوظيف تعتبر مسمى التعليم المدمج كالطالب المنتسب، فالخريج يخسر الكثير من الفرص الوظيفية واستكمال الدراسات العليا بفعل اشتراطات الجهات.
- كثير من الجامعات السعودية والعالمية الموصى بها من قبل وزارة التعليم تعتمد نمط التعليم المدمج بنسب متفاوتة ومع ذلك تمنح شهادتها بمسمى الانتظام.
- الجامعة الالكترونية تعتمد نسبة الحضور الفعلي المعمول به في بقية الجامعات، بل إن بعض الطلاب يضطر إلى الحضور الفعلي لكامل أيام الأسبوع وخاصة في المستويات الدراسية المتقدمة.
- الجامعة أخطأت بقرارها الإداري دون امتلاك أدواته من المنظم، وهذا يخول للطلاب المتضررين للتظلم لدى القضاء.
- تعليم الجامعة يتسم بتطبيقه لمعايير جودة التعليم، في حين أن القرار الأخير جعل من خريجيها في مستوى أقل من بقية الطلاب الحاصلين على شهادات الدراسة بالانتظام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.