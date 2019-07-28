أسطول الـ19 ألف حافلة ينقل 1.7 مليون حاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت النقابة العامة للسيارات أسطولا مكونا من 19 ألف حافلة لنقل مليون و741 ألف حاج خلال الموسم الحالي.

وأوضح رئيس عام النقابة عبدالرحمن الحربي أن إدارته أنهت استعداداتها لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم خلال أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، لافتا إلى أن النقابة تنفذ خطتها وفق عملية تنظيمية تنضوي تحت مظلتها 49 شركة ومؤسسة نقل مزودة بأسطول من الحافلات.

وأكد أن النقابة تحرص على راحة الحجيج وتوفر لهم أنماطا مختلفة من النقل، حيث يكون نقل الحجاج بنظام الردين ونظام الرد الواحد، كما يتوفر نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة، حيث توزع أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.

وبين الحربي أن إدارة الإشراف الميداني تؤدي دورا مفصليا في تنفيذ الخطة التشغيلية للنقابة وشركات النقل التابعة لها، حيث تقع على عاتقها مسؤولية التجهيزات الميدانية سواء كانت بشرية أو آلية (حافلات، ورش، أوناش، دوريات)، وكذلك مراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة.

كما تنفذ النقابة خطتها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، أبرزها وزارة الحج والعمرة، وإمارتا منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووزارات النقل والصحة والإعلام، والأمن العام، والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومؤسسات الطوافة، ومؤسسة الأدلاء، ومكتب الوكلاء، ومكتب الزمازمة الموحد، والخطوط السعودية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

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أسطول الحافلات:

19,085 حافلة منها

3,888 حافلة إصدار 2020 الخدمات المساندة

16 مركزا للاستقبال والتفويج والمساندة على الطرق

14 دورية ميدانية

480 ورشة متنقلة

118 ونشا للسحب على الطرق