وصول 261 حاجا تونسيا إلى المدينة عبر «طريق مكة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

وصلت أمس إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طائرة تقل 261 حاجا وحاجة من الجمهورية التونسية، ممن استفادوا من خدمات مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بتونس، وذلك لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

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واستقبل الحجاج بالحفاوة والترحيب وبالورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عبوات ماء زمزم حتى استقلوا الحافلات في طريقهم إلى المساكن المعدة لهم.

من جهتها أشادت المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية التونسية ألفة الضحاك بتطبيق مبادرة طريق مكة هذا العام في تونس، مبينة أنها أسهمت في تسهيل حركة سفر الحجاج حتى قدومهم المملكة، وهي خطوة حسنة من ضمن خطوات عدة قدمتها المملكة لضيوف الرحمن.

وأكدت أن هذه المبادرة كان لها الأثر الكبير على الحجاج التونسيين من خلال الفرحة التي شوهدت على وجوههم خلال الرحلة الأولى، مقدمة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما تقدم حكومة المملكة من أعمال في سبيل خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بكل كفاءة واقتدار.