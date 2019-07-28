تفتيش 7 آلاف منشأة لتوفير احتياجات الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت وزارة التجارة والاستثمار عبر جولاتها الميدانية عن 7,162 منشأة تجارية خلال الأسبوعين الماضيين لمراقبة مؤشرات الوضع التمويني، والتأكد من وفرة المعروض بما يحقق جميع احتياجات ضيوف الرحمن والسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك مع توافد ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وكشفت الوزارة عن وفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المنشآت التجارية الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين.

وتواصل الوزارة تنفيذ مهامها الميدانية ضمن خطتها المتكاملة لحج هذا العام، وذلك بالتحقق من توافر مخزون كاف من السلع التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

الجولات الميدانية شملت:

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- محلات تجارية

- محلات ومشاغل الذهب

- المعادن الثمينة

- محطات الوقود

- محلات بيع إطارات المركبات