50 مكتبا تطالب بمراجعة قيمة التنافسية لتجويد خدمات الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

قدم رؤساء 50 مكتب خدمة ميدانية ثلاثة مقترحات لإدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لتجويد الخدمات المقدمة للحجاج، منها إعادة النظر في قيمة العقد الموقع مع مكاتب شؤون الحجاج أو الشركات السياحية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن رؤساء مكاتب الخدمة ذكروا في اقتراحهم أنه سعيا لتطبيق تعليمات وزارة الحج والعمرة في تقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للحجاج، ولتحقيق رؤية المؤسسة في إثراء العمل من خلال مشروع التنافسية، يتطلب الأمر زيادة الإنفاق المالي من قبل المكاتب، مشيرين إلى أن موافقة المؤسسة على المقترحات ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

أبرز المقترحات:

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تعديل قيمة المبلغ المعتمد لكل شركة من مكاتب الخدمة الميدانية لتمثل 15% من قيمة العقد

أن يظل توزيع شركات مكاتب الخدمة الميدانية قائما على ما هو عليه من حيث أعداد الحجاج

والجنسيات أو توزيع المكاتب بحسب ما اعتمد من قبل المؤسسة ووزارة الحج

ألا تقل نسبة الحد الأدنى من الخدمات التي تعاقدت عليها المؤسسة في كل فئة عن 15%.