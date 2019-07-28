سعوديات يراقبن جودة الأطعمة المقدمة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خصصت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا فريقا نسائيا سعوديا لمراقبة جودة الأطعمة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، بالتعاون مع متعهدي التغذية والإعاشة.

وأوضحت رئيسة الفريق نجلاء كمفر أن العمل يتمحور في التأكد من جودة غذاء حجاج دول جنوب شرق آسيا في مساكنهم بمكة المكرمة، والانتقال إلى المشاعر المقدسة حتى عودتهم إلى أوطانهم، لافتة إلى أن الفريق النسائي مسؤول عن حفظ الأطعمة بالتعاون مع متعهدي التغذية والإعاشة، حيث يجري إخضاع كل ما يقدم لاختبارات الحفظ والسلامة منذ وصول الأطعمة في حاويات خاصة، مرورا بحفظها في درجة حرارة مناسبة، وصولا إلى مطابقة الأطباق لقائمة الطعام المرسلة من قبل بعثة الحج المعنية، إضافة إلى تقييم الوجبة من خلال التذوق المباشر من قبل المختصة للتأكد من خلوها من علامات التلف، مع رصد آراء الحجاج لمعرفة احتياجاتهم.

من جهته أفاد عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع التغذية المطوف عماد جوهر بأن عدد الوجبات التي ستقدم لحجاج المؤسسة في المشاعر المقدسة هذا العام يبلغ 3,2 ملايين وجبة متنوعة تقدم بواسطة 3 آلاف فرد، وهو يتجاوز ما قدم في العام الماضي، مشيرا إلى أن المؤسسة استضافت 9 طهاة مختصين في الوجبات الإندونيسية لتدريب الطباخين، ومن ثم الإشراف عليهم في المشاعر المقدسة.