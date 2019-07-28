السعودية | الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء في البيان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد :

"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".