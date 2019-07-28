، مقاتلات التحالف تقصف تجمعات الحوثيين بالضالع.. وسقوط قتلى وجرحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدمير عتاد متنوع

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين تجمعاً للميليشيا الانقلابية، في منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

وبين أن الغارتين أسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربة "بي إم بي" تابعة لهم.

على صعيد متصل، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات اليوم؛ مواقع الميليشيا في منطقة الزبيريات غربي المديرية ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير سلاح عيار 23، وعربة تابعة لهم.