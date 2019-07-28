، بعد 18 شهراً.. "عكيشية مكة" تستعد لاحتضان الفحص الدوري الثاني للسيارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مدينة السيارات الجديدة التي تحتل مساحة 4 ملايين متر مربع

تحتضن مدينة السيارات الواقعة بـ"العكيشية" في مكة المكرمة، بالتحديد في المنطقة المحاذية لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" بعد 18 شهراً، محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات.

وعلمت "الخليج 365" أنه تم مؤخراً عقد توقيع إنشاء محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات بمدينة السيارات بـ"العكيشية" بمكة المكرمة، بين المستثمر لمشروع مدينة السيارات (مجموعة دار الركيزة للتطوير العقاري)، وبين إدارة الفحص الدوري.

ونصّت الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 20 ألف متر مربع؛ خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع السيارات بـ"العكيشية" الواقعة جنوب مكة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للمشروع الذي زاره نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووجه سموه بالافتتاح؛ ليكون بديلاً عن العشوائيات الواقعة في داخل مدينة مكة المكرمة، ولتكون خالية من مظاهر التشوه البصري وعشوائيات الورش والمعارض؛ تحقيقًا لرؤية 2030.

ويأتي هذا أيضًا تنفيذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، بسرعة نقل جميع أصحاب المهن المختلفة، والتي تخدم مجال السيارات في أسرع وقت، للمكان المخصّص لها في منطقة "العكيشية"؛ ليكون تجمّعاً مركزيّاً متخصصاً لكل ما يخدم عالم السيارات في العاصمة المقدسة.

وتضم مدينة السيارات الواقعة على مساحة 4 ملايين متر مربع، 2200 ورشة متعددة التخصصات تخدم السيارات فقط، بالإضافة إلى مئات ورش تخدم أنشطة مهنية أخرى ومراكز الخدمات، بالإضافة إلى 250 معرضاً للسيارات مصممة ومبنية على أعلى طراز، وفق آخر التقنيات الحديثة للبناء، وبأجود المواد من أفضل الشركات العالمية؛ ليكون مكاناً يليق بالعاصمة المقدسة؛ إضافةً إلى مواقف السيارات التي خُصص لها مساحات كبيرة، إلى جانب 800 محل تجاري يخدم مدينة السيارات، وأكثر من 20 مولًا لجميع التخصصات الخدمية الأخرى.

ويجري العمل في المشروع على المرحلة الثانية، لتكون مسيرة العمل متوافقة لتواكب حاجة مكة المكرمة فيما يخص السيارات، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

