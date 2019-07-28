شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البخيتي يكذب الناطق الرسمي لجماعته، ويكشف طريقة مقتل الرئيس السابق صالح والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
كذب عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد البخيتي في احد برامج قناة الميادين مباشر هروب صالح وإنه قاتل بشرف حتى قتل.
واضاف انه بعكس من لبسوا البراقع حد قوله وحدد بالاسم طارق صالح.
واكد البخيتي انه كان ضمن الوساطة وقت الانتفاضة.
وكان ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام قد قال في تغريدة ان هرب باتجاه سنحان وقبض عليه في الطريق.
وهذا يؤكد التناقض في المواقف الحوثية والتصريحات وان هناك تباينات وخلافات بداخل الجماعة الحوثية .
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