شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان ’’يفاجئ’’ الشعب السعودي والتركي ويتحدى الجميع بتعليق ’’مثير’’ حول علاقته بمقتل خاشقجي! (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تم قتله في قنصلية بلاده في اسطنبول، في كل مرة تعود للواجهة بقوة، تظهر معها الكثير من الحملات الإعلامية التي تتهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بتورطه في القضية.
وفي الوقت ذاته، يرد السعوديون بنشر تصريحات ولي العهد السعودي وعرض أول تعليق له حول قضية مقتل خاشقجي، الذي أكد خلال ذلك، بأن الحادثة آلمته وهي حادثة بشعة، لابد أن ينال المجرمون عقابهم.
وكان بن سلمان أوضح في الفيديو المتدوال بأن البعض يحاول من خلال قضية خاشقجي استغلال المملكة العربية السعودية لكنهم لن يفلحوا بوجود الملك سلمان وولي عهد والرئيس أردوغان.
للمزيد شاهد الفيديو أدناه:
Video Player
قد يعجبك أيضاً
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان ’’يفاجئ’’ الشعب السعودي والتركي ويتحدى الجميع بتعليق ’’مثير’’ حول علاقته بمقتل خاشقجي! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.