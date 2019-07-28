حقيقة وفاة الامير متعب بن عبدالعزيز في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الامير متعب بن عبدالعزيز، بعد ساعات من اعلان الديوان الملكي وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

الأمير متعب الثاني بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السعودي السابق (27 مايو 2013 - 4 نوفمبر 2017) وعضو سابق بمجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية، وهو ثالث أبناء ملك المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان التميمي .

وُلد في قرية العليا شمال المملكة العربية السعودية وقضى فيها قرابة الثلاث سنوات في كنف جده محمد العطيشان التميمي الذي كان اميراً لقرية العليا ذلك الوقت.

تولى وزارة الحرس الوطني السعودية بعد تحويلها من رئاسة إلى وزارة حتى إعفاءه من قبل الملك في 4 نوفمبر 2017، وذلك بعد إصدار الملك سلمان بأمر ملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد.

وتوارد الأنباء عن وجوده ضمن قائمة الموقوفين أثناء حملة الاعتقالات التي صاحبت إنشاء اللجنة، وأطلقت الحكومة السعودية سراحة في نفس الشهر بعدما ذكرت صحف عالمية أنه توصل لتسوية مع الحكومة قيمتها مليار دولار.