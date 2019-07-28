صور.. بدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة

شرعت الجهات المختصة في شحن عدد من الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة، حيث ستنضم هذه الحافلات لأسطول النقل المدرسي لخدمة 1.2 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل.

ونشرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، اليوم لأحد، صوراً تظهر عملية شحن الحافلات على متن إحدى السفن. يذكر أن الشركة ذكرت في وقت سابق أنه يتم تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن الراحة والأمان لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة. وأكدت أن ذلك يأتي استمرارًا لتوجهات الشركة في تحديث أسطول النقل المدرسي لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، استعدادًا للعام الدراسي المقبل 1441هـ.