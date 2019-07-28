أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد في المملكة

سجلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات حرارة اليوم (الأحد) في مرصد القيصومة. وأوضحت الهيئة أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، رصد تسجيل 47 درجة مئوية في القيصومة، وسجل 46 درجة في القصيم والرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.