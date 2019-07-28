كاتبان سعوديان يردان على صاحب مقال “طوفان الطلاق”

بعد عاصفة من الغضب والجدل، رد الكاتبان الصحفيان هاني الظاهري وأحمد عوض على الكاتب الصحفي أحمد عجب الزهراني، حيث تناولا بالتحليل والنقد مقاله “طوفان الطلاق” الذي نشره بصحيفة “عكاظ”، فيأخذ “الظاهري” على “الزهراني” استخدامه لمصطلح “استأسدت” الذي فجّر الغضب، ويؤكد أنه قدم رأياً انطباعياً لا يستند إلى دراسات، بينما يفند عوض الأسباب الثلاثة التي قدّمها “الزهراني” للطلاق.

“الزهراني”: طوفان الطلاق

وبداية ففي مقاله “طوفان الطلاق” بصحيفة “عكاظ”، يقول “الزهراني”: “بحق، ما هذا الذي يحدث؟! حتى أصبحت كل أخبارنا ونقاشاتنا بالمجالس الخاصة تدور حول حالات الطلاق التي تمت مؤخراً، لدرجة أننا بتنا نسمع عن أزواج طلقوا كانوا واجهة للأخلاق والمثالية، هل هو غياب الدور الصارم لأهل الزوجة حين كانوا يثقلون عليها الأشغال ويسيئون معاملتها ليجبروها على العودة والحفاظ على بيتها وأولادها، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام المرأة اليوم لتحصل على صك الطلاق والحضانة والنفقة والحرية الكاملة لمواكبة الفعاليات الترفيهية، حتى بات وصف (طالق) موضة تنشدها وتتباهى بها أغلب النساء بمجتمعنا، لدرجة أنني بت أتوقع بأن تضع المرأة في القريب العاجل حرف (ط) الشرفي قبل اسمها!!”.

ثلاثة أسباب

ويقدم “الزهراني” ثلاثة أسباب للطلاق في مجتمعنا، ويقول: “من جهتي أرى أن تفشي الطلاق بهذا الشكل يعود لثلاثة أسباب؛ أولها: الحقوق التي حصلت عليها المرأة مؤخراً من قيادة وعمل وسرعة إنجاز بقضايا الأحوال الشخصية كانت لها ضريبة حين شعرت بالقوة واستأسدت على الزوج، وثانيها: البطالة التي أرهقت الرجال وانعكست على قصورهم في أداء واجباتهم المنزلية، وثالثها: الزواج الجماعي الذي يقذف بعشرات الشباب في معترك الحياة الزوجية دون جهد أو خبرة في تحمل التكاليف، ما يجعلهم يستهينون بالزوجة ويرونها لا تتعدى قيمة (جوال) يسهل هجره واستبداله!”.

“الظاهري”: رأي انطباعي بلا دراسات

وفي مقاله “لماذا استأسدت منيرة على بعلها؟!” بصحيفة “عكاظ”، يؤكد “الظاهري” أن “الزهراني” قدّم رأياً انطباعياً لا يستند إلى دراسات، ويقول: “الحق أن هذا الرأي رغم كونه انطباعياً وعدم استناده إلى دراسات أو استطلاعات يحتاج منا إلى وقفة تأمل قبل قبوله أو رفضه ومهاجمة صاحبه، فليس كل ما يعجبنا صحيح وما لا يعجبنا خطأ، وعلينا أن نسأل أولاً هل توجد حالات مشاهدة من حولنا ينطبق عليها ما جاء في المقال؟ وكم نسبة هذه الحالات من إجمالي حالات الطلاق؟ وهل نيل الحقوق سبب مباشر فيها أم إنه عامل مساعد لإتمام قرارات شخصية تأجلت بسبب الظروف؟”.

مصطلح “استأسدت”

ويعلق “الظاهري” قائلاً: “يؤخذ على الزميل الكاتب استخدامه لمصطلح (استأسدت) الذي فجّر غضب خصومه، ولو استبدله بكلمة (استغنت) على سبيل المثال لما قوبل المقال بتلك الحدية، والحق أن (الاستغناء) سبب وجيه ومنطقي للتخلص من أي علاقة غير صحية استمرت بسبب الحاجة، وبناء على ذلك فإن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا بشجاعة هو: هل الزواج في مجتمعنا عملية مصلحية في الأساس أم علاقة ودٍّ وتراحم وتشارك؟ ولكي تتضح الصورة بشكل أبسط لنطرح سؤالاً آخر: ما نسبة النساء اللاتي تزوجن بحثاً عن الاستقرار المادي والحياة المريحة بعيداً عن الأهل وهرباً من نظرات الأخريات التي تنطق دون صوت بأوصاف مسيئة مثل: عانس ومرفوضة ولا أحد يريدها؟ “.

تشوه مفهوم الزواج

ويرى “الظاهري” أن المشكلة الحقيقية في “الزواج” الذي تشوه وليس في “حدوث الطلاق”، ويقول: “ما ينبغي أن نفهمه حقاً هو أن مفهوم الزواج لدينا ناله من التشويه الكثير خلال العقود الماضية، وأن هناك نسبة من النساء دخلت معترك الزواج بدوافع مصلحية لا عاطفية مما جعل علاقة الزواج (عملية استغلال مستمرة للرجل) لا علاقة صحية مبنية على الود والتراحم، ويجب أن ندرك أن كثيراً من الرجال المتزوجين يعرفون ذلك ويقبلون به من باب (المصلحة المتبادلة)، وهذا يعني أنه في حال انتفاء المصلحة لسبب أو آخر فمن المنطقي أن تسقط العلاقة آلياً … الأهم من ذلك كله أن يدرك المجتمع أن الطلاق ليس مشكلة بل حل، فالمشكلة الحقيقية هي الدخول بالتراضي في علاقة خاطئة مبنية على أسس نفعية مجردة من العواطف، أو مبنية على المخادعة والاستغلال وهو أمر لا تقبله النفوس السليمة وإن شاع”.

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“عوض”: فيه الكثير من المغالطات

وفي مقاله “(قلّاية زيت) ليست امرأة!” بصحيفة “عكاظ”، يرى “عوض” أن مقال “الزهراني” به الكثير من المغالطات، بعدما أصبحت المرأة قضية من لا قضية له، ويقول: “الكاتب الزميل أحمد عجب الزهراني نشر في هذه الصحيفة (عكاظ) مقالة بعنوان “طوفان الطلاق” فيه الكثير من المغالطات التي تحتاج الرد عليها”. ويضيف “عوض”: “يبدو أن قدر المرأة في السعودية هو أن تكون قضية من لا قضية له، خطابات ذكورية بعض أصواتها تتحدث عن تحرير المرأة، وأنها يجب ألا تكون سلعة وأثاثاً منزلياً، وأن لها حق الحياة كحرة مع ذلك ذات هذه الأصوات يستحيل أن تسمع صوتاً لزوجة أحدهم”.

تفنيد الأسباب الثلاثة

ويرد “عوض” على الأسباب الثلاثة التي ساقها “الزهراني” لتفسير ظاهرة الطلاق في المجتمع ويقول: “أما مقالة الكاتب الزهراني سأتجاوز الاتهامات التي ساقها والطعن في الترفيه وجعله سبباً مباشراً للطلاق، وأتجه للنقاط الثلاث التي عزز بها رأيه وهي:

١- حقوق المرأة في العمل وقيادة السيارة وسرعة التقاضي وأن المرأة استأسدت!

خطاب يرى في حق المرأة في العمل جريمة وسبباً رئيساً في الطلاق وكأن نساء الحقول في قرى السعودية سابقاً كنّ يغازلن الطيور ولم يحرثْنَ حقلاً! عمل المرأة منذ الأزل هو حق أصيل لا يناقش فيه إلا صاحب هوى، أحد أركان قيام الأسرة وثباتها هو التحليق بجناحين لا أن يتم تعطيل المرأة وتحويلها لأسيرة حرب. هذا الخطاب يتحدث عن استعباد لا يتحدث عن زوجة حقيقية لها كرامتها وشأنها واستقلاليتها، قد يرى الكاتب أن كرامة المرأة مهدرة بشكل طبيعي وهذا غير مقبول بتاتاً! الظلم الذي تتعرض له المرأة سابقاً في أروقة المحاكم من مماطلة، يراه الكاتب خطة جيّدة للمحافظة على كينونة الأسرة! أي أسرة طبيعية ستنتج من ظلم كهذا!

٢- البطالة التي أرهقت الشباب

يضع هنا الكاتب اللوم على المرأة ويبرر للرجل، من اختار الزواج وهو عاطل عن العمل هو الرجل والمرأة هنا مجرد إنسانة قد يتم إجبارها على الموافقة، كان يملك ألا يتزوج ويعبث بمصير امرأة لم ترتكب سوءاً في حق أحد، هنا أيضاً يتجلى الخطاب الذكوري في أبشع صوَرِه في تحميل المرأة بطالة الذكور وتحمل تبعات زواجهم وهم عاطلون عن العمل!

٣- الزواج الجماعي

أكثر المناطق من ناحية الطلاق يندر بها وجود زواجات جماعية، والطلاق متفشٍّ وتكاليف الزواج تجاوزت المائة الألف، انخفاض تكاليف الزواج أو ارتفاعها لا علاقة له بالطلاق، والربط هنا يدل على خطاب ذكوري بحت يترصد السوء ليجعله ملازماً للمرأة”.

المرأة هي المذنب.. هل يعقل؟!

ويرى “عوض” أن “الزهراني” في هذه المقالة “لم يناقش الكاتب فكرة ويطرح حلاً، بل وجّه اللوم وحمّل الخطأ وجعل المذنب الوحيد هو المرأة، هل يعقل ذلك لدى العقلاء؟!”.