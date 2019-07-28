توفي اليوم الأحد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.
ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله. وانهالت تعليقات النشطاء ورواد “تويتر” الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأمير الراحل بأن يتغمده الله برحمته ويجعل مثواه الجنة. ونعى أمراء ومقربون صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز. والأمير بندر هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور، ويبلغ من العمر 95 عاماً. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد زاره عدة مرات في منزله بالرياض للاطمئنان على صحته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.. وأمراء ومقربون ينعونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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